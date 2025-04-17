Правоохранители проверят материалы о возможных нарушениях мэра Новочебоксарска

Все документы, собранные депутатами о работе главы города Максима Семенова, направлены в силовые структуры для проверки. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель региона пояснил, что депутаты Новочебоксарска передали ему пакет материалов, в котором отражены «небрежные траты бюджета», признаки конфликта интересов и жалобы жителей на состояние городской инфраструктуры.

Также господин Николаев отметил, что в отношении мэра уже составлен административный протокол, однако он «не явился для его оформления».

14 апреля на 72-м внеочередном заседании Новочебоксарского городского собрания депутаты не набрали нужного числа голосов для отставки Максима Семенова. Инициатива исходила от восьми депутатов — пяти представителей «Справедливой России» и трех — «Единой России».

За неделю до голосования, 8 апреля, главу города публично критиковал руководитель республики Олег Николаев. В своем Telegram-канале он указал на «систематическое невыполнение обязанностей» господином Семеновым и напомнил о двух вынесенных ему выговорах. При этом глава региона уточнял, что окончательное решение остается за городским собранием.

Максим Семенов возглавил Новочебоксарск 26 декабря 2023 года — после того как его предшественник Дмитрий Пулатов был отстранен «в связи с утратой доверия».

Подробнее читайте в материале «Мэр Новочебоксарска устоял на посту».

Анар Зейналов