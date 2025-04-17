Главный врач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев покидает свой пост

Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана Рафаэль Шавалиев покидает пост главврача и переходит на работу в департамент Министерства здравоохранения России. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе РКБ.

По словам пресс-службы, господина Шавалиева на работу в департамент Минздрава России пригласил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Приглашение поступило на должность директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России. Оказано высокое доверие и поставлены очень серьезные задачи», — пояснили в пресс-службе.

Артём Дергунов