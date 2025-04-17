Первый дом под арендное жилье в Чебоксарах начнут строить в 2026 году

Власти Чувашии планируют начать строительство первого дома под арендное жилье в Чебоксарах в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы региона, арендное жилье рассматривается как важный инструмент для поддержания темпов жилищного строительства и обеспечения доступности жилья, в том числе для специалистов, приезжающих в республику на работу.

«Сейчас мы планируем начать этот проект не с Новочебоксарска, а все-таки с Чебоксар. Первый дом хотим заложить уже в следующем году, и дальше уже на основе этого опыта — наращивать строительство арендного жилья», — сказал Олег Николаев.

Он добавил, что Чувашия также делает ставку на развитие жилищного строительства в малых городах и муниципалитетах. Для этого в регионе планируют активнее вводить в оборот земельные участки с целью формирования муниципального и государственного жилищного фонда.

Опыт, полученный в Чебоксарах, власти намерены масштабировать, в том числе на Новочебоксарск, где уже определена потребность в таком жилье.

Анар Зейналов