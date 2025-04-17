Средняя стоимость аренды квартир в Казани и Чебоксарах по итогам первого квартала 2025 года снизилась. В Казани упали цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а в Чебоксарах — на все типы жилья. Об этом сообщили в пресс-службе портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани и Чебоксарах снизилась стоимость аренды жилья в I квартале

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Казани и Чебоксарах снизилась стоимость аренды жилья в I квартале

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Казани аренда однокомнатных квартир снизилась на 3,9% и составила 32 247 руб. в месяц. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,9%, до 43 250 руб. Трехкомнатные квартиры, напротив, немного подорожали — в среднем на 1,4%, до 56 828 руб.

В Чебоксарах аренда однокомнатных квартир снизилась на 4,9%, до 21 945 руб. Двухкомнатные стали дешевле на 4,1% (до 29 165 руб.), а трехкомнатные — сразу на 11,4%, до 33 560 руб.

В Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) данные по I кварталу 2025 года не приводятся, но в целом, по данным аналитиков «Мир квартир», снижение цен наблюдается в большинстве российских городов.

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, такая динамика связана с ростом предложения: многие владельцы жилья пытаются сдать квартиры вместо того, чтобы выставлять их на продажу.

«Теперь у арендаторов есть возможность спокойно выбрать квартиру получше и поторговаться», — сказал господин Луценко.

Артём Дергунов