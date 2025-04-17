Марийское УФАС оштрафовало МФО на 300 тыс. рублей за недостоверную рекламу

Марийское управление ФАС оштрафовало на 300 тыс. руб. микрофинансовую организацию (МФО) за недостоверную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного органа.

Нарушения были выявлены в рекламном баннере МФК «ЭкспрессДеньги», размещенном на одной из улиц Йошкар-Олы. На баннере с текстом «Акция займы под 0% до 100 000 р» отсутствовали полные условия кредитования, что противоречит требованиям ч. 3 ст. 28 Закона «О рекламе».

Антимонопольная служба установила, что реклама не содержала всех существенных условий предоставления займа, а имеющаяся информация о нулевой процентной ставке не была дополнена обязательными сведениями, которые по закону должны быть указаны тем же размером шрифта.

Учитывая, что организация уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения, комиссия УФАС приняла решение о наложении штрафа в максимальном размере — 300 тыс. руб. по ст. 14.3 КоАП РФ.

Ранее компании уже выносилось предписание об устранении нарушений и демонтаже незаконного баннера.

Артём Дергунов