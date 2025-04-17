Арбитражный суд Нижегородской области отклонил иск Карины Богуславской — дочери депутата Госдумы, основателя компании «Нэфис косметикс» Ирека Богуславского — к производителю бытовой химии «Синергетик» на 10,7 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отклонил иск Карины Богуславской к «Синергетик» на 10,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд отклонил иск Карины Богуславской к «Синергетик» на 10,7 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Богуславская утверждала, что слоган «Синергетика» — «Я люблю свою семью» — нарушает ее права на товарный знак. В иске она требовала запрета на рекламу продукции, ее изъятия из оборота, а также компенсации. Суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Артём Дергунов