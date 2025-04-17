Строительство кампуса в Чебоксарах оценили в 20-25 млрд рублей

К 2030 году в Чувашии планируют построить студенческий кампус на 2,5 тыс. человек. Примерная стоимость проекта оценивается в 20–25 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корреспондент «Ъ Волга-Урал» задает вопрос Олегу Николаеву

Фото: Стоп-кадр трансляции пресс-конференции Главы Чувашской Республики Корреспондент «Ъ Волга-Урал» задает вопрос Олегу Николаеву

Фото: Стоп-кадр трансляции пресс-конференции Главы Чувашской Республики

По словам господина Николаева, власти Чувашии ведут работу над концепцией кампуса и намерены подать заявку на участие в федеральной программе во второй половине 2025 года. Ожидается, что архитектурные и финансовые параметры проекта будут окончательно определены летом нынешнего года — к моменту подачи заявки.

«Сейчас идет интенсивная работа по разработке концепции. Планируем реализовать три сегмента: лаборатории — для научной и производственной работы, жилую зону для студентов и культурно-спортивную среду», — отметил Олег Николаев.

По его словам, кампус рассчитан на 2,5 тыс. студентов, в том числе из сельских районов Чувашии и других стран. Сегодня в регионе наблюдается острая нехватка мест в общежитиях — более 2 тыс. студентов не обеспечены жильем. Кроме того, вузы были вынуждены отказать 402 иностранным абитуриентам именно из-за отсутствия общежитий.

Глава республики подчеркнул, что проект должен стать центром интеграции образования, науки и бизнеса и будет способствовать росту экономики региона. Если заявка Чувашии будет одобрена, реализация проекта займет до пяти лет и пройдет в несколько этапов: проектирование, строительство и ввод кампуса в эксплуатацию.

Анар Зейналов