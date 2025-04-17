IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

В базе Роспатента появился новый товарный знак IKEA. Изображение товарного знака — надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правообладатель товарного знака — нидерландская Inter IKEA Systems B.V. Компания подала заявку на его регистрацию в ведомство в июле 2023 года. Исключительное право на товарный знак истекает 28 июля 2033 года. В заявке указано 18 видов товаров и услуг, которые будут распространяться с соответствующим товарным знаком. В список входит различная мебель, лакокрасочные изделия, организация работы точек общественного питания и т. д.

Как пояснил «Ъ» юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов, благодаря регистрации товарных знаков компании могут сохранять право на бренд даже в тех странах, где магазины не работают, и таким образом защитить себя от конкурентов, которые могут перехватить известный товарный знак. В России предусмотрен механизм досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, если они не используются последние три года. Вероятно, компания также опасается досрочного прекращения действующих в России товарных знаков в связи с их неиспользованием, поэтому подает их на регистрацию вновь, говорит юрист.

Компания приостановила работу в России в марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине. В августе того же года магазины были закрыты. Тогда компания уволила более 10 тыс. сотрудников. В 2023 году Ingka Group — материнская компания IKEA — продала два своих российских завода, производивших продукцию для сети, компаниям «Лузалес» и «Слотекс». В том же году Газпромбанк получил 14 торговых центров «Мега», принадлежавших Ingka. Штаб-квартира IKEA в «Химки бизнес-парке» отошла «КЛС-Химки».

В ноябре 2024 года Ingka Group закрыла сделки по продаже последних активов в России. Принадлежавшие ранее этой структуре земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бизнесмену Роберту Узилову.

Подробнее об уходе IKEA — в материале «Ъ» «Шведы отступили».

Виктория Колганова, Алина Мигачёва