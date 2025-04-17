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Коммерсантъ FM
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IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

В базе Роспатента появился новый товарный знак IKEA. Изображение товарного знака — надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правообладатель товарного знака — нидерландская Inter IKEA Systems B.V. Компания подала заявку на его регистрацию в ведомство в июле 2023 года. Исключительное право на товарный знак истекает 28 июля 2033 года. В заявке указано 18 видов товаров и услуг, которые будут распространяться с соответствующим товарным знаком. В список входит различная мебель, лакокрасочные изделия, организация работы точек общественного питания и т. д.

Как пояснил «Ъ» юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов, благодаря регистрации товарных знаков компании могут сохранять право на бренд даже в тех странах, где магазины не работают, и таким образом защитить себя от конкурентов, которые могут перехватить известный товарный знак. В России предусмотрен механизм досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков, если они не используются последние три года. Вероятно, компания также опасается досрочного прекращения действующих в России товарных знаков в связи с их неиспользованием, поэтому подает их на регистрацию вновь, говорит юрист.

Компания приостановила работу в России в марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине. В августе того же года магазины были закрыты. Тогда компания уволила более 10 тыс. сотрудников. В 2023 году Ingka Group — материнская компания IKEA — продала два своих российских завода, производивших продукцию для сети, компаниям «Лузалес» и «Слотекс». В том же году Газпромбанк получил 14 торговых центров «Мега», принадлежавших Ingka. Штаб-квартира IKEA в «Химки бизнес-парке» отошла «КЛС-Химки».

В ноябре 2024 года Ingka Group закрыла сделки по продаже последних активов в России. Принадлежавшие ранее этой структуре земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бизнесмену Роберту Узилову.

Подробнее об уходе IKEA — в материале «Ъ» «Шведы отступили».

Виктория Колганова, Алина Мигачёва

Фотогалерея

Прощание с IKEA

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Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Указатели на площади возле IKEA «Химки»

Указатели на площади возле IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Покупатели в магазине IKEA «Белая Дача»

Покупатели в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Сотрудники магазина IKEA во время упаковки товаров в IKEA «Белая Дача»

Сотрудники магазина IKEA во время упаковки товаров в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели оплачивают товары на кассе в IKEA «Белая Дача»

Покупатели оплачивают товары на кассе в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели делают памятные фото после получения заказа в IKEA «Белая Дача»

Покупатели делают памятные фото после получения заказа в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатель IKEA «Химки» загружает товары в свой автомобиль

Покупатель IKEA «Химки» загружает товары в свой автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Очереди в пункте выдачи IKEA «Химки»

Очереди в пункте выдачи IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Магазин IKEA «Шведские продукты» в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Магазин IKEA «Шведские продукты» в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели стоят в очереди в IKEA в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Покупатели стоят в очереди в IKEA в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели в очереди возле «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Покупатели в очереди возле «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели на кассе «IKEA Шведские продукты» в Екатеринбурге

Покупатели на кассе «IKEA Шведские продукты» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупательница складывает продукты в фирменные сумки IKEA, Екатеринбург

Покупательница складывает продукты в фирменные сумки IKEA, Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатель в торговом зале магазина «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Покупатель в торговом зале магазина «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пункт выдачи магазина IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Пункт выдачи магазина IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Магазин IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Магазин IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Покупатели с крупногабаритным товаром в пункте выдачи в Санкт-Петербурге

Покупатели с крупногабаритным товаром в пункте выдачи в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Пункт выдачи магазина IKEA в Санкт-Петербурге

Пункт выдачи магазина IKEA в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Посетители магазина в Санкт-Петербурге проверяют покупки

Посетители магазина в Санкт-Петербурге проверяют покупки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сотрудники помогают покупателям с тележками на выходе из пункта выдачи в Нижнем Новгороде

Сотрудники помогают покупателям с тележками на выходе из пункта выдачи в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Пункт выдачи интернет-заказов магазина IKEA в Нижнем Новгороде

Пункт выдачи интернет-заказов магазина IKEA в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Мужчина с покупками на выходе из пункта выдачи в Казани

Мужчина с покупками на выходе из пункта выдачи в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Многие пришли в пункт выдачи в Казани с детьми

Многие пришли в пункт выдачи в Казани с детьми

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в торговом центре «Мега» в Казани

Покупатель IKEA в торговом центре «Мега» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Магазин IKEA в Краснодаре

Магазин IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатели перед закрытым магазином IKEA в Ростове-на-Дону

Покупатели перед закрытым магазином IKEA в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Указатели на площади возле IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Покупатели в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Сотрудники магазина IKEA во время упаковки товаров в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели оплачивают товары на кассе в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели делают памятные фото после получения заказа в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатель IKEA «Химки» загружает товары в свой автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Очереди в пункте выдачи IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Магазин IKEA «Шведские продукты» в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели стоят в очереди в IKEA в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели в очереди возле «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели на кассе «IKEA Шведские продукты» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупательница складывает продукты в фирменные сумки IKEA, Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатель в торговом зале магазина «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пункт выдачи магазина IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Магазин IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Покупатели с крупногабаритным товаром в пункте выдачи в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Пункт выдачи магазина IKEA в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Посетители магазина в Санкт-Петербурге проверяют покупки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сотрудники помогают покупателям с тележками на выходе из пункта выдачи в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Пункт выдачи интернет-заказов магазина IKEA в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Мужчина с покупками на выходе из пункта выдачи в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Многие пришли в пункт выдачи в Казани с детьми

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в торговом центре «Мега» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Магазин IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатели перед закрытым магазином IKEA в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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