Глава МВФ заявила о перезагрузке мировой торговой системы

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о перезагрузке мировой торговой системы, что создает риски для ее устойчивости. Результатом этого, по ее словам, во многом стал подрыв доверия между государствами и к международной системе в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем выступлении в преддверии весенней сессии МВФ и Всемирного банка госпожа Георгиева обратила внимание на рост пошлин США. «Когда гиганты сталкиваются лицом к лицу, более мелкие страны оказываются втянутыми в противоречия. Китай, ЕС и США — несмотря на относительно низкий импорт в ВВП — три крупнейших импортера в мире. Их действия влияют на остальной мир»,— сказала она (цитата по сайту МВФ).

Напряженность в сфере торговли ведет к удорожанию товаров во всем мире, считает глава МВФ. Она добавила, что ограничение ввоза импорта в долгосрочной перспективе подрывает эффективность производительности. Некоторые страны, по ее словам, также могут столкнуться с дефицитом отдельных товаров.

Для сохранения ценовой стабильности денежно-кредитная политика должна оставаться гибкой и надежной, заявила Кристалина Георгиева. Она добавила, что страны также вновь должны обратить внимание на внутренние и внешние макроэкономические дисбалансы. Наиболее важным и неотложным приоритетом в работе по сохранению устойчивости мировой экономики глава МВФ назвала развитие сотрудничества в многополярном мире.

Подробнее о торговой войне — в материале «Ъ» «Всеобщая тарифная мобилизация».