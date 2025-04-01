Четыре бизнесмена из Краснодарского края вошли в рейтинг богатейших людей мира

Четыре предпринимателя из Краснодарского края вошли в рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes за 2025 год. Их совокупное состояние оценивается в 10,4 млрд долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основатель группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска увеличил капитал до 4,1 млрд долларов (против 2,8 млрд в 2024 году), поднявшись на 887-е место в мировом списке и 25-е среди россиян.

Состояние основателя сети «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого снизилось на 100 млн долларов, до 3,2 млрд. В мировом рейтинге он опустился на 1141-е место, а в российском – на 31-е.

Глава «Лаборатории Касперского», уроженец Новороссийска Евгений Касперский потерял 300 млн долларов, его состояние составило 1,7 млрд. В мировом списке он занял 2019-ю строчку, среди россиян – 64-ю.

Владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев, также уроженец Новороссийска, увеличил активы на 400 млн долларов – до 1,4 млрд. Он занял 2356-е место в мире и 77-е среди российских миллиардеров.

Лидером российского списка Forbes стал акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (28,7 млрд долларов), обогнав совладельца «Северстали» Алексея Мордашова (28,6 млрд) и акционера «Новатэка» Леонида Михельсона (28,4 млрд).

Общее число российских миллиардеров в рейтинге выросло до 146 человек, что стало новым рекордом.

Вячеслав Рыжков