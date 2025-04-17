Минцифры до конца года запустит систему проверки сведений, указанных в резюме
Минцифры планирует в этом году реализовать систему проверки сведений о соискателе в резюме для работодателей. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion
Максут Шадаев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно. Соискатель в таком случае должен принять запрос работодателя и разрешить ему получить подтверждающие сведения»,— заявил министр.
Ранее «Ъ» сообщал, что Минцифры работает над сервисом, который позволит подтверждать компетенции IT-специалистов.