Минцифры до конца года запустит систему проверки сведений, указанных в резюме

Минцифры планирует в этом году реализовать систему проверки сведений о соискателе в резюме для работодателей. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно. Соискатель в таком случае должен принять запрос работодателя и разрешить ему получить подтверждающие сведения»,— заявил министр.

Ранее «Ъ» сообщал, что Минцифры работает над сервисом, который позволит подтверждать компетенции IT-специалистов.

Алексей Жабин