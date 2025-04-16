Производство мидий на Кубани сократилось до 172 тонн в 2024 году

Производство мидий в Краснодарском крае в 2024 году составило 172 т, что на 189 т меньше показателей предыдущего года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Причиной снижения объемов стал разрушительный шторм, прошедший в ноябре 2023 года на черноморском побережье. Стихия повредила мидийные коллекторы, сильнее всего пострадали фермы вблизи Анапы и Геленджика.

Основными производителями моллюсков на Кубани являются компании «Евроморпродукты», «Черноморские морепродукты», «Южная Цитадель» и «Анапская Аква-Ферма». Лидирующую позицию занимает ООО «Черноморские морепродукты», на долю которого в прошлом году пришлось 100 т мидий — более половины от общего регионального объема. Предприятие выращивает моллюсков у села Дивноморское.

В минсельхозе подчеркнули, что кубанские морепродукты имеют стратегическое значение для развития отечественной аквакультуры и импортозамещения. Отраслевые проекты получают господдержку, в том числе в виде субсидий на приобретение специализированного оборудования.

Ранее кандидат биологических наук Александра Андреева предупредила, что морепродукты из акватории, пострадавшей от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, могут оставаться небезопасными для употребления в течение нескольких лет. По словам эксперта, риски для здоровья человека снизятся со временем.

Нурий Бзасежев