Сталевары обронили кокс

Российский коксующийся уголь в портах к началу апреля подешевел до $122–132 за тонну, что соответствует минимумам с начала 2024 года. По оценкам экспертов, при снижении цен до $100 экспорт полутвердых марок станет нерентабельным. На глобальный рынок давят торговые ограничения и перепроизводство стали, а для российских экспортеров ситуация усугубляется ростом конкуренции с компаниями из Монголии и Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К началу апреля стоимость российского коксующегося угля снизилась до $122–132 за тонну в зависимости от порта, следует из исследования NEFT Research. С начала этого года котировки упали на 7,7–9,3%, что уже практически сопоставимо с темпами падения цен на энергетические угли (14–10% в зависимости от порта). Стоимость металлургического угля находится на минимуме с начала 2024 года.

Негативный тренд показывают цены на коксующиеся угли и на внутреннем рынке. Так, по данным NEFT Research, стоимость большинства жирных марок не растет с ноября прошлого года. Марки среднего ценового сегмента (полутвердые и газовые жирные угли) за апрель подешевели на 11–7,5%, до 9 тыс. руб. и 8 тыс. руб. за тонну соответственно. При этом в ключевых регионах потребления на внутреннем рынке цены на некоторые марки коксующихся углей падают более быстрыми темпами, чем на энергетические, следует из данных NEFT Research. Так, кузбасский металлургический уголь с доставкой в основные регионы-потребители в апреле подешевел на 0,3–10,8% к марту в зависимости от марки и на 3,1–32,5% год к году. Котировки на энергетический уголь месяц к месяцу снижались на 2–8,9%, а год к году выросли на 1,5–6,6%.

В первом квартале 2025 года мировые рынки, особенно сырьевые и промышленные, столкнулись с высокой волатильностью, связанной с ограничениями в международной торговле. Сырьевые товары, такие как металлы и уголь, первыми отреагировали на изменения, которые могут привести к сокращению крупнейших экономик, включая Китай и США, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

По словам собеседников “Ъ”, цены на коксующиеся угли находятся под давлением на фоне растущих ограничений и глобальной проблемы перепроизводства стали в мире. А на российских производителей, отмечают они, также давят санкции, стагнация спроса и производства стали внутри страны. По данным Всемирной ассоциации стали, в феврале выплавка стали в РФ снизилась на 3,4% год к году, до 5,8 млн тонн.

Ценовое давление на российский коксующийся уголь усиливается в связи с ростом конкуренции со стороны поставщиков из Монголии и Австралии, а также высоким уровнем складских запасов в Китае, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. По его словам, пока цены на коксующийся уголь в Индии превышают цены в Китае, но существует риск коррекции в случае введения индийскими властями импортных ограничений и активизации государственной поддержки внутренней добычи.

«Ситуация на рынке меняется достаточно стремительно. С одной стороны, на США приходилось около 9% импортированного в Китай угля в 2024 году, что означает, что эти объемы нужно будет потенциально заместить. С другой стороны — слабый внутренний спрос на сталь в Китае и ограничения на экспорт стальной продукции могут транслироваться в то, что выбывающий американский уголь замещать не придется никому»,— говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец. А в альтернативных направлениях, например в Индии, по ее словам, теоретически возможен рост конкуренции ввиду перенаправления американских потоков.

Китай пойдет на определенные шаги по оптимизации объемов выплавки стали, в то время как Индия планирует почти утроить объем производства стали до 2030 года, указывает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. «Можно ожидать рост потребления стали за счет строительства инфраструктуры в странах Глобального Юга, в то время как потребление стали в западных экономиках может быть поддержано модернизацией устаревшей инфраструктуры»,— говорит он.

По словам Бориса Красноженова, пока финансовое положение экспортеров твердых марок коксующегося угля выглядит более стабильно. А рентабельность российских экспортеров полутвердых марок при падении цен до $100 за тонну и дальнейшем укреплении рубля может быть близка к нулевому значению, указывает аналитик. Александр Котов говорит, что прогнозы для рынка металлургического угля на 2025 год варьируются от стагнации до умеренного роста поставок в зависимости от геополитических и экономических факторов. Прогноз цен энергетического угля на 2025–2026 годы аналитики пересмотрели в сторону снижения на фоне негативной динамики рынка и в ожидании замедления мировой экономики после введения США торговых пошлин (см. “Ъ” от 9 апреля).

Полина Трифонова