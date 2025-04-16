Главные новости за 16 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский суд заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела об убийстве 55-летнего жителя села Дзеберкой Туапсинского района. Преступление было совершено 11 апреля 2025 года.

Верховный суд Крыма оставил под стражей водителя автобуса, допустившего ДТП с шестью погибшими. Водителю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Росприроднадзор намерен взыскать 19 млн руб. с ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» за загрязнение берега реки Кубань. В мае дело рассмотрит суд апелляционной инстанции.

Кубань получит 718 млрд руб. от строительства Юго-западной хорды./doc/7658622 Проект предполагает строительство маршрута, соединяющего Тюмень с Краснодаром.

Поступления от курортного сбора на Кубани превысили план на 10%. Объем поступлений составил 818,8 млн руб.

Спрос на летний отдых в Анапе упал на 50% за год. Часть пассажиров переориентировалась на другие курорты, включая побережье Азовского моря.

Производство мидий на Кубани сократилось до 172 тонн в 2024 году. Причиной снижения объемов стал разрушительный шторм, прошедший в ноябре 2023 года на черноморском побережье.

«Кама шиппинг» отрицает владение затонувшим танкером «Волгонефть-212».

В Краснодаре 60 специалистов приступили к ремонту Тургеневского моста. Движение с обеих сторон переправы регулируют сотрудники ДПС.