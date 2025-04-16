Верховный суд Крыма оставил под стражей виновника ДТП с шестью погибшими

Верховный суд Республики Крым оставил в силе арест водителя автобуса, допустившего столкновение с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, в результате которого погибли шесть пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, 26 марта, суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу, которую обвиняемый попытался обжаловать. Данные сведения подтвердили представители Верховного суда региона.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По итогам рассмотрения материалов дела в апелляционном порядке постановление Симферопольского районного суда Республики Крым оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения»,— пояснили в суде.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьи погибших получат компенсации из регионального бюджета по 1,5 млн руб. Пострадавшие в аварии также получат компенсации в размере 300 или 600 тыс. руб. в зависимости от тяжести полученных травм.

Анна Гречко