Мэр Краснодара: 60 специалистов приступили к ремонту Тургеневского моста

В Краснодаре начался капитальный ремонт Тургеневского моста. Как сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, на объекте уже нанесена временная разметка и установлены ограждения. Движение с обеих сторон переправы регулируют сотрудники ДПС. В ближайшие два дня строители демонтируют опоры освещения и перила, после чего приступят к снятию старого дорожного покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас на объекте работают около 60 специалистов. Предстоит обновить 555 метров мостового сооружения. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева работы будут вестись в круглосуточном режиме.

За транспортной обстановкой следят специалисты Центра организации дорожного движения. Мэр поручил с раннего утра мониторить ситуацию не только на улице Тургенева, но и на Яблоновском мосту и шлюзах при въезде на Восточный обход.

«Уважаемые работодатели, прошу с пониманием отнестись сегодня к опозданиям сотрудников»,— обратился Евгений Наумов к руководителям предприятий, отметив, что жителям Краснодара и Республики Адыгея только предстоит привыкнуть к новым схемам движения.

Наталья Решетняк