Кубань получит 718 млрд рублей от строительства Юго-западной хорды

Строительство Юго-западной хорды, соединяющей Тюмень с Краснодаром, обеспечит Краснодарскому краю социально-экономический эффект в размере порядка 718 млрд руб., пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор». Регион станет одним из ключевых участков маршрута, с общей протяженностью будущей трассы в пределах Кубани — 191 км. Участки войдут в состав отрезка от обхода Волгограда до дальнего западного обхода Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проект предполагает создание безостановочного скоростного платного автосообщения протяженностью 1,2 тыс. км от Тюмени до портов Черного моря и Крыма, с прохождением через Екатеринбург, Казань, Тольятти, Саратов и Волгоград. Дорога будет построена по параметрам IБ категории с четырьмя полосами движения. Планирование строительно-монтажных работ намечено после завершения проектирования к 2030 году. Подготовлено технико-экономическое обоснование маршрута.

В рамках реализации проекта предполагается строительство нового участка от обхода Тольятти до Саратова протяженностью 261,8 км, а также обход Волгограда — 33,4 км. Через территорию Ростовской области и Кубани пройдет магистраль длиной 579,6 км от Волгограда через Сальск с выходом на М-4 «Дон» вблизи Краснодара.

Ожидается, что строительство хорды сократит время в пути между Самарой и Краснодаром с 18,5 до 11,5 часов, а также вдвое ускорит сообщение между региональными центрами. Туристический поток в Краснодарском крае, по оценке компании, вырастет не менее чем на 600 тыс. человек в год. Макроэкономический эффект от реализации проекта оценивается в 4,3 трлн руб., прирост налоговых поступлений может достичь 1,3 трлн руб., вклад туризма — около 255,9 млрд руб.

Вячеслав Рыжков