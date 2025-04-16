«Кама шиппинг» отрицает владение затонувшим танкером «Волгонефть-212»

Компания «Кама шиппинг» заявила об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований мэрии Анапы по возмещению расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ходе предварительного заседания арбитражного суда Краснодарского края сотрудник «Кама шипинг» подчеркнул, что предприятие выступает лишь фрахтователем судна «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, а не его собственником.

«Согласно 316 статье Кодекса торгового мореплавания, при загрязнении нефтью за ущерб отвечает собственник судна. Фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами, что следует из 219 статьи того же Кодекса», — пояснил представитель фирмы.

К материалам дела приложены отзыв на исковое заявление и договор фрахтования. По утверждению «Кама шиппинг», настоящим владельцем танкера является ООО «Каматрансойл».

Администрация Анапы 7 марта 2025 года подала иск к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама шиппинг» с требованием возместить 211 млн руб, потраченных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Муниципалитет отмечает, что данная сумма может увеличиться.

Параллельно в суде рассматривается иск ФГБУ «Морспасслужба» о взыскании 314,5 млн руб. с владельцев танкеров.

Ранее, 20 февраля 2025 года, на заседании по иску Новороссийской транспортной прокуратуры «Кама шиппинг» заявляла, что крушение танкера произошло из-за форс-мажорных обстоятельств — сильного шторма.

Анна Гречко