По горячим следам задержаны исполнитель и заказчик заказного убийства на Кубани

Краснодарский суд заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела об убийстве 55-летнего жителя села Дзеберкой Туапсинского района. Преступление было совершено 11 апреля текущего года. В качестве подозреваемых проходят 46-летний житель района и его 44-летний знакомый. Обоим предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ, в зависимости от роли — за убийство по найму, подстрекательство и пособничество, сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, между предполагаемым заказчиком преступления и погибшим на протяжении длительного времени происходил бытовой конфликт. С целью его разрешения обвиняемый предложил знакомому совершить убийство, пообещав передать легковой автомобиль в качестве вознаграждения. Исполнитель получил огнестрельное оружие и 11 апреля, одетый в костюм химзащиты, проник во двор дома потерпевшего, где произвел два выстрела — из ружья в грудь и из пистолета в голову. Жертва скончалась на месте.

Местонахождение предполагаемого убийцы было установлено 13 апреля в Туапсинском районе. Он был задержан следователем СКР при силовой поддержке СОБР. Организатор преступления покинул регион, однако вскоре был задержан в городе Гатчине Ленинградской области. По данным МВД, он ранее неоднократно привлекался к ответственности за вымогательство, разбой и грабеж.

Следственные действия продолжаются. Также дается правовая оценка действиям фигурантов по фактам незаконного хранения и передачи оружия. Ход расследования находится на контроле Туапсинской межрайонной прокуратуры.

Вячеслав Рыжков