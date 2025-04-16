Росприроднадзор намерен взыскать 19 млн рублей за загрязнение берега реки Кубань

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора пытается взыскать 19 млн руб. с ФГБУ «Кубаньмелиоводхоз» за загрязнение береговой полосы реки Кубань строительными отходами. В январе Арбитражный суд Краснодарского края не удовлетворил исковые требования природоохранного ведомства. В мае дело рассмотрит суд апелляционной инстанции, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года надзорный орган обследовал берег и акваторию реки Кубань в Старобжегокайском сельском поселении Тахтамукайского района Республики Адыгея. Проверка выявила отсыпку берега отходами вблизи моста Поцелуев.

Специалисты ЦЛАТИ по Краснодарскому краю отобрали пробы в пяти точках. Экспертиза установила, что четыре образца относятся к отходам IV класса опасности — насыпному грунту с примесью строительных материалов, а один образец — к строительному мусору. Площадь загрязнения составила 3 тыс. кв. м.

Согласно данным ЕГРН, участок принадлежал «Кубаньмелиоводхозу» на праве пользования. Однако в суде представители учреждения заявили, что не осуществляют деятельность в указанном месте. По их словам, такие отходы не могут образовываться при эксплуатации гидротехнических сооружений, которой занимается организация. «Основной деятельностью учреждения является эксплуатация гидротехнических сооружений, которая не сопряжена с образованием строительных отходов»,— пояснили представители ответчика.

Кроме того, согласно распоряжению МТУ Росимущества от 21 марта 2022 года, права учреждения на дамбу обвалования были прекращены из-за утраты целостности сооружения вследствие массовой застройки берега. Это подтверждается выпиской ЕГРН от 26 сентября 2022 года.

Суд критически оценил утверждение Росприроднадзора о том, что дамба должна располагаться вдоль уреза воды. В решении отмечается, что береговая полоса и дамба — разные понятия и гидротехническое сооружение должно находиться на определенном расстоянии от водного объекта, а не в пределах береговой полосы, иначе оно не сможет выполнять защитные функции.

Суд постановил, что надзорный орган не смог доказать причастность «Кубаньмелиоводхоза» к обнаруженным на берегу реки отходам.

Лия Пацан