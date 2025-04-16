Главные новости за 16 апреля. Белгород, Курск, Воронеж, Орел
В приграничном белгородском селе ребенок погиб от детонации мины
Экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову избрали меру пресечения
22 тысячи белгородцев остались без света из-за атак ВСУ на энергообъекты региона
В Курске может появиться многоэтажный дом за 656 млн рублей
Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Воронежа и Орла могут запустить в 2025 году
Площадь пожара на курском подшипниковом заводе выросла до 17 тыс. кв. м
Объявлены новые торги на сохранение дворца Ольденбургских под Воронежем за 286 млн
Под Воронежем запланировали новый ЖК «Южный сити» за 500 млн рублей
Воронежская структура «Газпрома» в 2024 году увеличила выручку до 6,5 млрд