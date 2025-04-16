22 тысячи белгородцев остались без света из-за атак ВСУ на энергообъекты региона

За последние два дня в результате атак ВСУ 22 тыс. жителей Белгородской области оставались без света: 17,4 тыс. человек в Грайворонском округе и 4,6 тыс. в Краснояружском районе. Об этом сообщили в Минобороны.

Утром 15 апреля в результате обстрела вышла из-за строя высоковольтная линия мощностью 35 кВ Красная Яруга — Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Это привело к перебоям с электроснабжением в первом муниципалитете.

Ночью 16 апреля с беспилотника сбросили взрывное устройство на трансформатор электроподстанции мощностью 110 кВ «Красная Яруга». Из-за этого свет отключили в семи населенных пунктах Краснояружского района.

18 марта Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергобъектам Украины. Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, также после телефонного разговора с американским коллегой.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова