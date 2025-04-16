В Курске может появиться многоэтажный дом за 656 млн рублей

Курский специализированный застройщик «Эталонстрой», принадлежащий бизнесмену Александру Зинченко, собирается вложить 656 млн руб. в строительство 15-этажного дома эконом-класса на улице Лысая гора, 15 в облцентре. Об этом сообщается на портале единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего дома на Лысой горе

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Проект будущего дома на Лысой горе

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Многоквартирный дом будет выполнен с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов. Его планируют построить на участке в собственности застройщика площадью 1,7 тыс. кв. м.

Согласно проектной декларации, дом рассчитан на 83 квартиры без внутренней отделки. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 1 июня 2028 года. Общая площадь планируемого МКД — 10,4 тыс. кв. м, из них жилая — 4,8 тыс. кв. м. Предусмотрено 53 гостевых машиноместа, благоустройство детской площадки и озеленение (высадка сирени, газон). Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Эталонстрой» было зарегистрировано в Курске в 2024 году для строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и собственник — Александр Зинченко. Выступает учредителем еще двух местных стройфирм «Курскцентрстрой» и «Эталонстройкурск», а также управляющей недвижимым имуществом компанией «Контакт-Строй». За 2024 год СЗ «Эталонстрой» не показал выручки, чистый убыток составил 46 тыс. руб.

В конце февраля стало известно, что курский специализированный застройщик «Каскад+» Владимира Шумакова и Владислава Баточко собирается построить в регионе многоквартирный дом за 234 млн руб.

О росте цен на жилье в новостройках макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье» «Чуть помедленнее, цены».

Анна Швечикова