Площадь пожара на курском подшипниковом заводе выросла до 17 тыс. кв. м

В Курске на подшипниковом заводе АПЗ-20 продолжается крупный пожар, который по состоянию на 19:15 охватил 17 тыс. кв. м. В результате частично обрушились конструкции здания. Для ликвидации возгорания привлечены 100 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС России.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о пожаре в 17:57 в своем Telegram-канале. Он уточнил, что инцидент произошел в промышленной зоне, поэтому угрозы жилым домам нет. Огонь вспыхнул в цехе по производству резинотехнической продукции. Сотрудники завода безуспешно пытались потушить его самостоятельно. На тот момент, по данным врио губернатора, пожар занимал около 1 тыс. кв. м. площади здания.

Анна Швечикова