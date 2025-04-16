В приграничном белгородском селе ребенок погиб от детонации мины

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области погиб 10-летний мальчик. Ребенок нашел суббоеприпас типа «Колокольчик», который взорвался в его руках. От полученных ранений он скончался до прибытия скорой помощи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В связи с трагедией белгородские власти обратились к родителям с просьбой напомнить детям о важности соблюдения мер безопасности. Белгородцам настоятельно рекомендуют объяснить детям, что нельзя поднимать с земли неизвестные предметы.

Анна Швечикова