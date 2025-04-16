Объявлены новые торги на сохранение дворца Ольденбургских под Воронежем за 286 млн

Министерство строительства Воронежской области опубликовало конкурс на разработку рабочей документации и сохранение объекта культурного наследия «Дворцовый ансамбль Ольденбургских» в райцентре Рамонь. Начальная максимальная цена контракта — 286 млн руб. Заявки принимаются до 7 мая, итоги конкурса подведут 14 мая. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Работы коснутся ряда сооружений комплекса «Нижний парк» — дворца, ворот с двумя башнями, парковой ограды, Свитского корпуса, двухэтажного корпуса служб, одноэтажных восточного и южного корпусов служб, погреба, мостика, лестницы и фонтана. Срок исполнения условий контракта — 10 ноября 2026 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать рабочую документацию, после чего приступить к демонтажным работам и капремонту. Предполагается возведение новых конструкций, замена коммуникаций, а также благоустройство.

«Мы уже сделали многое для сохранения дворца Ольденбургских. Сейчас идет восстановление одноэтажного здания служб. Впереди — реставрация фасадов, лестниц, дверей, чистовая отделка помещений. Необходимо провести дополнительное обследование фундаментов, стен и кровли, скорректировать назначение некоторых помещений и определить виды работ для восстановления исторического облика здания. Все эти вопросы будут детально проработаны»,— говорил в начале апреля глава региона Александр Гусев.

В прошлом году региональный минстрой объявлял по три тендера на реконструкцию дворца комплекса Ольденбургских за 84,6–85,6 млн руб. и входящего в него «Дома Тулиновых» за 102,6–103,7 млн руб. Все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.В марте 2025-го власти нашли подрядчика для реставрации мостика дворца Ольденбургских — чувашское ООО «Дизайн» выполнит работы за 19,5 млн руб. к 1 декабря 2025 года.

Анна Швечикова