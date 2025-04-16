Воронежская структура «Газпрома» в 2024 году увеличила выручку до 6,5 млрд

ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в 2024 году получило чистую прибыль в 306 млн руб. Годом ранее показатель был на 54% меньше и равнялся 198 млн руб. Выручка структуры «Газпрома» за год выросла на 6%: с 6,1 млрд до 6,5 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

Себестоимость продаж общества по итогам 2024 года составила 4,5 млрд против 4,4 млрд руб., потраченных годом ранее. Прибыль от продаж выросла с 1,7 млрд до 1,8 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании увеличилась до 941 млн руб., что на 69% больше, чем в прошлом году (558,1 млн руб.). Кредиторская задолженность — до 1,9 млрд руб., что на 27% больше, чем в 2023-м (1,5 млрд руб.).

По данным Rusprofile, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 1998 года для распределения газообразного топлива по газораспределительным сетям. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Генеральный директор — Константин Зубарев.

О том, за что получил пять лет колонии экс-глава белгородского филиала «Газпрома»,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова