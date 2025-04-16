Под Воронежем запланировали новый ЖК «Южный сити» за 500 млн рублей

Воронежское ООО «Специализированный застройщик группа компаний "АБС ЖБИ"», принадлежащее бизнесмену Илье Кораблину, собирается вложить 500 млн руб. в строительство 17-этажного двухсекционного дома эконом-класса на улице Полевая, 47, строение б в местном райцентре Новая Усмань. Об этом сообщается на портале единой информационной системы жилищного строительства. Возведение будет проводиться без генподрядчика. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ход строительства жилого комплекса в Новой Усмани

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Ход строительства жилого комплекса в Новой Усмани

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

В рамках строительства появятся две блок-секции А и Б с каркасом из сборно-монолитного железобетона общей площадью 11,8 тыс. кв. м. Из них жилые и нежилые помещения займут 7,1 тыс. кв. м, жилые — 6,6 тыс. кв. м. Согласно проектной декларации, дом рассчитан на 180 квартир без внутренней отделки. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 21 марта 2027 года. Согласно данным с сайта застройщика, минимальная площадь квартир начинается от 21 кв. м, за которые покупатель заплатит от 1,7 млн руб.

Предусмотрено 176 гостевых машиномест, благоустройство детской площадки и озеленение (высадка деревьев, газон). Общая площадь участка, находящегося в собственности,— 17,6 тыс. кв. м. В непосредственной близости новоусманское ООО «СЗ Клипер», входящее в местную ГК «Град» Эдуарда Сорокина, уже возводит три корпуса жилого комплекса «Четыре желания» со сдачей в 2026 году.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик группа компаний "АБС ЖБИ"», было зарегистрировано в Воронеже в 2023 году для строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор и собственник 33,3% доли общества — Илья Кораблин. Учредителями также выступают Вячеслав Иваньшин (33,3%) и Иван Карташов (33,3%). 2024 год застройщик закончил с нулевой выручкой и чистым убытком в 466 тыс. руб. На воронежском строительном рынке работает ГК «ЖБИ2-инвест» Александра Кораблина, однако прямых связей между юрлицами установить не удалось.

О том, за что застройщик попал под административные дела за нарушения при возведении МКД в Воронеже — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова