Взлетно-посадочные полосы в аэропортах Воронежа и Орла могут запустить в 2025 году

Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочных полос в аэропортах Воронежа и Орла перенесли с 2024-го на 2025 год. Из доклада Минтранса РФ о реализации плана деятельности на 2019–2024 годы в прошлом году следует, что в Орле сроки сдвинулись из-за отставания подрядчика от графика, а в Воронеже — из-за уголовного дела в отношении подрядчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно докладу Минтранса, всего в прошлом году планировалось запустить семь взлетно-посадочных полос. Завершение работ в аэропортах «Полярный» (Якутия), «Беринговский» (Чукотка), «Грозный» также перенесли на 2025-й. Кроме того, на год сдвинулись сроки строительства вспомогательных объектов в аэропортах «Геленджик» и «Пермь».

Реконструкцией аэропорта в Орле с 2022 года занимается московское НАО «Ирмаст-холдинг». Завершение работ ожидается в июне 2025 года. В ходе торгов подряд достался компании по начальной цене в 1,01 млрд руб., впоследствии его стоимость выросла до 1,4 млрд.

В начале марта управление МВД по Орловской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта. Региональный СКР завел на «Ирмаст-Холдинг» два уголовных дела о невыплате 11,3 млн руб. зарплаты 44 работникам.

Кроме того, в начале апреля в отношении компании ввели наблюдение — первую ступень банкротства. Процесс инициировало якутское ООО ДРСУ «Сэттэ».

В Воронеже владеющий Международным аэропортом им. Петра I холдинг «Новапорт» Романа Троценко весной 2024 года завершил строительство нового терминала площадью 13,7 тыс. кв. м, который будет обслуживать внутренние воздушные линии. По данным на март 2024 года, стоимость объекта составила 6,4 млрд руб. Строительство велось с декабря 2021 года. Подрядчиком выступала турецкая компания Limak Marash. В 2022 году работы приостанавливались из-за экономических сложностей. Их планировалось окончить сначала в апреле, а затем — в декабре 2023 года.

Все аэропорты в Черноземье закрыли после начала спецоперации — ночью 24 февраля 2022 года. В мае того же года бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров договорился с федеральными властями о возобновлении полетов в Москву. С того момента аэропорт «Тамбов» остается единственным работающим в макрорегионе. Тем не менее в последние три года все воздушные гавани макрорегиона проводили ремонт, готовясь к возобновлению рейсов или приему самолетов более высого класса.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова