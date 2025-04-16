Главные новости за 16 апреля. Новороссийск

В Новороссийске уменьшилась площадь тления на свалке до 50 кв. м.

Завершена разработка проекта по реконструкции зернового терминала КСК.

В Новороссийске перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд.

Грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,7%.

В Новороссийске собственнику горящего полигона ТКО выписали штраф.

Суд рассмотрит иск Росприроднадзора к владельцу свалки в Новороссийске 29 апреля.

В Новороссийске обновили памятник героям-летчикам «Штурмовик ИЛ-2».

Пляжи Геленджика будут готовы к летнему сезону 15 мая.