Главные новости за 16 апреля. Новороссийск
В Новороссийске уменьшилась площадь тления на свалке до 50 кв. м.
Завершена разработка проекта по реконструкции зернового терминала КСК.
В Новороссийске перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд.
Грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,7%.
В Новороссийске собственнику горящего полигона ТКО выписали штраф.
Суд рассмотрит иск Росприроднадзора к владельцу свалки в Новороссийске 29 апреля.
В Новороссийске обновили памятник героям-летчикам «Штурмовик ИЛ-2».
Пляжи Геленджика будут готовы к летнему сезону 15 мая.