В Новороссийске обновили памятник героям-летчикам «Штурмовик ИЛ-2»

Памятник героям-летчикам «Штурмовик ИЛ-2» на пересечении проспекта Ленина и улицы Героев-Десантников в Новороссийске обновили к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщили в администрации Южного внутригородского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Обновление памятника завершено специалистами судоремонтного завода Новороссийска. Работы по приведению других памятников Победы в надлежащее состояние продолжаются. На каждом из них проводятся работы по благоустройству: восстановление, ремонт, покраска и санитарная зачистка территорий.

В дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители и гости Новороссийска возложат цветы и венки к памятникам и обелискам. Всего в Новороссийске расположены 170 памятников военной истории.

В преддверии 80-летия Великой Победы на территории воинского захоронения «Братская могила советских воинов, 1943 г» в селе Мысхако зажгут Вечный огонь. Концепция благоустройства была выполнена с учетом пожеланий общественников, экспертов, жителей села Мысхако. Начальная сумма работ, согласно размещенному на портале «Госзакупки», оценивалась в 31,8 млн руб.

Алена Воробьева