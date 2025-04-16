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Пляжи Геленджика будут готовы к летнему сезону 15 мая

Власти Геленджика во время обхода набережной установили дату готовности пляжей к летнему сезону — 15 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По его словам, проверка санитарного состояния территории, освещения, зеленых зон и уборки прибрежной зоны позволяет назначить дату готовности к летнему сезону на 15 мая. Предприятия санаторно-курортного комплекса ведут работы по обновлению балюстрады.

«Вижу, что жители активно пользуются новым проходом к морю от Геленджикского проспекта. При строительстве на данном участке сохранили все деревья, добавили скамейки с перголами, урны»,— отметил господин Богодистов.

Также было принято решение о замене ряда афишных модулей, которые устарели, на более современные. Планируется подготовить эскизы по новым конструкциям.

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