Пляжи Геленджика будут готовы к летнему сезону 15 мая

Власти Геленджика во время обхода набережной установили дату готовности пляжей к летнему сезону — 15 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По его словам, проверка санитарного состояния территории, освещения, зеленых зон и уборки прибрежной зоны позволяет назначить дату готовности к летнему сезону на 15 мая. Предприятия санаторно-курортного комплекса ведут работы по обновлению балюстрады.

«Вижу, что жители активно пользуются новым проходом к морю от Геленджикского проспекта. При строительстве на данном участке сохранили все деревья, добавили скамейки с перголами, урны»,— отметил господин Богодистов.

Также было принято решение о замене ряда афишных модулей, которые устарели, на более современные. Планируется подготовить эскизы по новым конструкциям.