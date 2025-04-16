В Новороссийске перекроют движение транспорта через железнодорожный переезд

Движение транспорта через железнодорожный переезд по ул. Портовая — ул. Ревельская ограничат из-за ремонтных работ по вечерам. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по смене резинокордового покрытия и верхнего слоя пути в границе железнодорожного переезда по ул. Портовая — ул. Ревельская, с 21:00 часов 18 апреля до 06:00 часов 19 апреля 2025 года, а также с 21:00 часов 25 апреля до 06:00 часов 26 апреля 2025 будет ограничено движение транспорта через железнодорожный переезд на данном участке дороги»,— говорится в сообщении.

Водителей просят планировать маршруты проезда заранее. Еще одна ограничение движения транспорта в Новороссийске введено на участке от ул. Межевой до железнодорожного переезда по ул. Парк Б. Проезд для автомобилей перекрыт с 27 марта по 1 октября 2025 года.

Алена Воробьева