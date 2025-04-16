Грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,7%

Порт Новороссийск в Краснодарском крае перевалил 39,3 млн т груза, снижение составило 8,7%. Данные по итогам I квартала 2025 года приводит пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, морской порт Новороссийска остается лидером среди портов России по грузообороту. На втором месте — порт Усть-Луга Балтийского бассейна с грузооборотом в 32,2 млн т.

В целом грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за I квартал 2025 года составил 62,6 млн т. Это на 11,6% меньше, чем за первые три месяца 2024 года.

Снижение грузооборота не сказалось на прибыли новороссийского морского торгового порта (НМТП). В 2024 году компания увеличила чистую прибыль на 31,8%, до 38,6 млрд руб. За этот период в порту было перевалено 164,8 млн т различных грузов.

Алена Воробьева