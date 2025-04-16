В Новороссийске собственнику горящего полигона ТКО выписали штраф

Из-за нарушений в работе переполненного мусорного полигона ТКО под Новороссийском собственнику свалки ООО «Терра-Н» выписали штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщили «КИ» со ссылкой на Росприроднадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Штраф в сумме 500 тыс. руб. собственнику мусорного полигона назначен после возбуждения административного дела по ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ. Свалка в урочище Щелба продолжала работать, несмотря на превышение проектной вместимости в 1 млн т отходов.

Из-за превышения проектной нагрузки мусорный полигон горел в 2024 году и продолжает гореть уже больше месяца с 13 марта 2025 года. Однако после тушения пожара собственник свалки планирует продлить работу полигона еще на два года.

Алена Воробьева