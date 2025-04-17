В стиле Ghibli/«Гибли»

Мир сегодня мчится с головокружительной скоростью, и темпы цифровизации не просто растут — они взлетают в стратосферу. Нейросети больше не научная фантастика, а неотъемлемая часть нашей жизни — от автозаполнения текста до генерации музыки. И все это порождает новые культурные феномены, в том числе и в мире мемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце марта соцсети захватил тренд: мем «День в стиле Гибли», появившийся благодаря запуску нового функционала GPT-4o — генерации картинок. Это аниме-картинки в стиле мультфильмов Хаяо Миядзаки (его студии Ghibli), которые создавали пользователи. Интернет пополнился ламповыми изображениями известных личностей — от актеров до президентов. А картинку с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной репостнул официальный Telegram-канал банка.

Популярность инструмента была настолько высокой, что в начале апреля глава OpenAI Сэм Альтман сообщил о перегрузке серверов. Компании даже пришлось задержать выпуск новых продуктов. В марте 2025 года ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире. Приложение от OpenAI за месяц установили 46 млн раз — это на 28% больше, чем в феврале, сообщал «Ъ». И генерирование картинок «День в стиле Гибли» сыграло в этом решающую роль.

«Эти мемы возникли как реакция на безумный темп жизни, как попытка замедлиться, вдохнуть полной грудью и насладиться красотой момента. Представьте: вместо бесконечного потока уведомлений и дедлайнов — мягкий солнечный свет, шум ветра в листве, аромат свежей выпечки и умиротворяющая музыка Джо Хисаиси»,— генерирует мне объяснение нейросеть.

Что ж, и правда. Скоро лето, хотя и это вряд ли сулит снижение скорости рабочих процессов.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»