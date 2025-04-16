Пулково расширит комплекс очистных сооружений в 2,5 раза

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» планирует расширить комплекс очистных сооружений в Пулково 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта 16 апреля. Приступить к строительству дополнительных очистных систем планируют в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» Фото: Пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы»

Отметим, что Пулково является единственной воздушной гаванью в России, которое удаляет этиленгликоль из сточных вод. Для этого используют технологию анодного окисления. Качество очищенных вод отслеживают 17 метрик.

Отбор и лабораторный контроль проб еженедельно осуществляет аккредитованная лаборатория, один раз в месяц данные передаются в СЗМУ Росприроднадзора. В 2024 году аэропорт переработал 1,7 млн кубометров стоков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оператор Пулково показал очертания будущей станции метро и автовокзала у аэропорта.

Андрей Маркелов