Оператор Пулково показал очертания будущей станции метро и автовокзала у аэропорта

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» приступила ко второй очереди реализации соглашения государственно-частного партнерства о развитии аэропорта Пулково, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планируемые станция метро и автовокзал на территории аэропорта Пулково

Фото: Материалы общественных слушаний Планируемые станция метро и автовокзал на территории аэропорта Пулково

Фото: Материалы общественных слушаний

На соответствующих документах, которые компания подала к проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ), можно увидеть очертания планируемой станции метро и автовокзала.

В рамках второй очереди оператор Пулково возведет дополнительные терминалы с переходными галереями и автомобильной эстакадой, рулежные дорожки, инженерную инфраструктуру, гостиницу и бизнес-центр.

На текущий момент идет изменение проекта планировки и межевания территории, компания просит учесть ее предложения и в рамках обсуждения ПЗЗ. В частности, установить транспортную категорию по границе переспективного строительства автовокзала и станции метро.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что генеральный директор Пулково Леонид Сергеев оценил проект второй очереди развития аэропорта в 200 млрд рублей. В эту сумму также входит продление ветки метро до аэропорта, оплачиваемое Петербургом.

Андрей Маркелов