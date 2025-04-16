Кредиты татарстанцев на 4,24 млрд рублей и 46 млрд налогов в Чувашии

Татарстанцам за март 2025 года открыли 33,93 тыс. карт на общую сумму 4,24 млрд руб. Средний лимит по кредитной карте в Татарстане составил 125 тыс. руб.

За I квартал в Чувашии собрано 46 млрд руб. налогов и сборов. Основную часть поступлений — 32 млрд руб. — обеспечили налоговые платежи. Из них более половины (51,3%) пришлось на налог на добавленную стоимость.

Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) получит 45 млн руб. на новое оборудование. 36 млн руб. от этой суммы составят заемные средства от фонда развития промышленности под 5% на 3 года по программе «Обновление».

УФАС по Татарстану оштрафовало Газпромбанк на 400 тыс. руб. за некорректную рекламу кредитной карты «Единственная». Банк позиционировал продукт как уникальное предложение для международных платежей через систему UnionPay, однако аналогичные карты уже выпускались.

Консульский отдел Генконсульства Китайской Народной Республики откроют в Казани на улице Подлужной. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в генконсульстве КНР. О точных сроках открытия не сообщается.

Реставрацию Храма-памятника павшим воинам на реке Казанке планируют завершить до конца 2025 года. Точные сроки завершения работ не уточняются, но сдача объекта предположительно планируется в конце лета.

Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан предложил создать единую ассоциацию халяль-индустрии в России. В настоящее время в России отсутствует единая система стандартов для халяль-продукции, а также не разработан механизм взаимного признания сертификатов, выдаваемых различными региональными духовными управлениями.

В Казани с 19 апреля изменятся маршруты автобусов №71 и №84. Корректировки связаны с ростом пассажиропотока в весенне-летний период.

Казанский детский парк «Елмай» вышел в финал премии «Парки России». Он представлен сразу в двух номинациях: «Детский парк» и «Премьера года» за лучший реализованный проект 2024 года. В финал вышли еще два казанских парка.

Дарья Сайфиева