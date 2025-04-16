УФАС по Татарстану оштрафовало Газпромбанк на 400 тыс. рублей за ложную рекламу
Антимонопольная служба Татарстана оштрафовала Газпромбанк на 400 тыс. руб. за некорректную рекламу кредитной карты «Единственная». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Республике Татарстан.
УФАС по Татарстану оштрафовал Газпромбанк на 400 тыс рублей за ложную рекламу
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Банк позиционировал продукт как уникальное предложение для международных платежей через систему UnionPay, однако аналогичные карты уже выпускались другими российскими кредитными организациями, включая Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.
В ходе проверки антимонопольная служба установила, что рекламная кампания содержала недостоверные сведения, искусственно создавая конкурентные преимущества и вводя потребителей в заблуждение. При вынесении решения учтена повторность нарушений — ранее банк уже привлекался к административной ответственности антимонопольными органами шести других регионов.