Татарстанцам за март 2025 года открыли 33,93 тыс. карт на общую сумму 4,24 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В марте жителям Татарстана оформили кредитные карты на 4,24 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В марте жителям Татарстана оформили кредитные карты на 4,24 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средний лимит по кредитке в Татарстане составил 125 тыс. руб. В топ-50 регионов с самым большим числом кредитов за март республика заняла 5-е место. Чувашия заняла 35-е место в рейтинге. За март жителям республики выдали 9,35 тыс. кредитных карт со средним лимитом 124 тыс. руб. на общую сумму 1,35 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в январе объем кредитования в Татарстане сократился на 42% до 14 млрд руб.

Дарья Сайфиева