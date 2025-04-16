Храм-памятник павшим воинам на Казанке отреставрируют до конца года

Реставрацию Храма-памятника павшим воинам на реке Казанке планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил глава Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции.

Работы по реставрации выполнены на 60%. Осталось восстановить исторические деревянные окна и двери храма, заменить старый крест, построить причальную лестницу и установить новую крышу.

Точные сроки завершения работ не уточняются, но сдача объекта предположительно планируется в конце лета.

Реставрация Храма-памятника павшим воинам в Казани началась в 2024 году. На обновление объекта культурного наследия из федерального и регионального бюджета выделили более 300 млн руб.

Дарья Сайфиева