В январе — марте 2025 года в Чувашии собрано 46 млрд руб. налогов, сборов и страховых взносов — на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За I квартал в Чувашии собрано 46 млрд рублей налогов и сборов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За I квартал в Чувашии собрано 46 млрд рублей налогов и сборов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основную часть поступлений — 32 млрд руб. — обеспечили налоговые платежи. Из них более половины (51,3%) пришлось на налог на добавленную стоимость. Также значительный вклад внесли налог на прибыль организаций (19%), налог на доходы физических лиц (16,2%), акцизы (2,6%) и другие налоги и сборы (10,9%).

Федеральный бюджет получил 18,3 млрд руб. Основу поступлений составили НДС (89,8%) и налог на прибыль (5,3%).

Консолидированный бюджет Чувашии пополнился на 13,7 млрд руб., что составляет 42,9% от общего объема поступлений в бюджеты всех уровней. Основные источники дохода: налог на прибыль организаций (37,3%), НДФЛ (37,2%), имущественные налоги (8,7%) и акцизы (5,4%).

Доходы республиканского бюджета достигли 11,5 млрд руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Местные бюджеты получили 2,2 млрд руб. — на 22,6% (или 400 млн руб.) больше, чем год назад.

Страховые взносы на социальное страхование поступили в объеме 14 млрд руб., что на 19,1% превышает показатели первого квартала прошлого года.

Артём Дергунов