Татарстан инициирует создание общероссийской ассоциации халяль-индустрии
Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан предложил создать единую ассоциацию халяль-индустрии в России, сообщает РБК Татарстан.
Татарстан инициирует создание общероссийской ассоциации халяль-индустрии
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Это решение объясняется необходимостью консолидации усилий мусульманских организаций в условиях усиливающейся конкуренции со стороны немусульманских сертификационных центров.
В настоящее время в России отсутствует единая система стандартов для халяль-продукции, а также не разработан механизм взаимного признания сертификатов, выдаваемых различными региональными духовными управлениями.
Перед ассоциацией поставлена задача объединить экспертов и заинтересованные организации для выработки единых шариатских решений по актуальным вопросам отрасли.