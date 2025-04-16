Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан предложил создать единую ассоциацию халяль-индустрии в России, сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан инициирует создание общероссийской ассоциации халяль-индустрии

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Татарстан инициирует создание общероссийской ассоциации халяль-индустрии

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Это решение объясняется необходимостью консолидации усилий мусульманских организаций в условиях усиливающейся конкуренции со стороны немусульманских сертификационных центров.

В настоящее время в России отсутствует единая система стандартов для халяль-продукции, а также не разработан механизм взаимного признания сертификатов, выдаваемых различными региональными духовными управлениями.

Перед ассоциацией поставлена задача объединить экспертов и заинтересованные организации для выработки единых шариатских решений по актуальным вопросам отрасли.

Артём Дергунов