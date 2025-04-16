Чебоксарский электроаппаратный завод получит 45 млн рублей на новое оборудование

Электроаппаратный завод Чебоксар (ЧЭАЗ) получит 45 млн руб. на новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

36 млн руб. от этой суммы составят заемные средства от фонда развития промышленности под 5% на 3 года по программе «Обновление».

АО «ЧЭАЗ» занимается производством электротехнического оборудования, специализирующегося на изготовлении высоковольтной и низковольтной аппаратуры.

Дарья Сайфиева