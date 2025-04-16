Казанский детский парк «Елмай», который открылся 30 августа 2024 года и находится на кремлевской набережной, вышел в финал премии «Парки России». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский детский парк «Елмай» вышел в финал премии «Парки России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский детский парк «Елмай» вышел в финал премии «Парки России»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Детский парк «Елмай» представлен сразу в двух номинациях: «Детский парк» и «Премьера года» за лучший реализованный проект 2024 года. В финал вышли еще два казанских парка.

Бульвар на улице Серова также борется за звание лучшего нового паркового пространства. Особо охраняемая природная территория «Голубые озера» номинирована в категории «Парк у воды».

Премия проводится при поддержке Министерства строительства и ЖКХ России совместно с ведущими отраслевыми объединениями, включая Ассоциацию парков России и Всероссийское общество охраны природы.

Итоги конкурса станут известны 23 апреля во время V Международной выставки ParkSeason Expo.

Артём Дергунов