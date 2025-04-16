В Казани с 19 апреля изменятся маршруты автобусов №71 и №84
С 19 апреля в Казани изменится схема движения автобусов №71 и №84. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В Казани с 19 апреля изменятся маршруты автобусов №71 и №84
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Корректировки связаны с ростом пассажиропотока в весенне-летний период.
Автобус №71, следующий по маршруту «Городская больница №5 — жилой массив Константиновка», будет делать дополнительную остановку у Самосыровского кладбища по выходным дням.
Маршрут №84 («улица Халитова — жилой массив Чебакса») также изменится: в его схеме появится новая остановка — «Кладбище Курган».