С 19 апреля в Казани изменится схема движения автобусов №71 и №84. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 19 апреля изменятся маршруты автобусов №71 и №84

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани с 19 апреля изменятся маршруты автобусов №71 и №84

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Корректировки связаны с ростом пассажиропотока в весенне-летний период.

Автобус №71, следующий по маршруту «Городская больница №5 — жилой массив Константиновка», будет делать дополнительную остановку у Самосыровского кладбища по выходным дням.

Маршрут №84 («улица Халитова — жилой массив Чебакса») также изменится: в его схеме появится новая остановка — «Кладбище Курган».

Артём Дергунов