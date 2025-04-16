В Казани откроют консульский отдел Генконсульства Китая на улице Подлужной

Консульский отдел Генконсульства Китайской Народной Республики откроют в Казани на улице Подлужной. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в генконсульстве КНР.

О точных сроках открытия не сообщается.

Ранее генконсул КНР в Казани Сян Бо в ходе пресс-конференции сообщил, что здание уже готово, осталось решить вопросы с документами на аренду и провести в нем ремонт, чтобы начать выдавать визы, как можно скорее.

В китайском Генконсульстве «Ъ Волга-Урал» сообщили, что отдельно визовый центр в здании на Подлужной открывать не планируется.

Напомним, КНР открыла генконсульство в Казани в ноябре 2016 года. Представительство в Казани обслуживает все регионы Приволжского федерального округа.

Дарья Сайфиева