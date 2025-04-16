В Тюмени водителя электросамоката отправили в колонию за смертельное ДТП

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 26-летнему местному жителю, признав его виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода (ч. 2 ст. 268 УК РФ), сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Судом установлено, что 23 сентября 2022 года подсудимый перевозил пассажира на электросамокате. Они пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора, и двигаясь с высокой скоростью не справились с управлением. В результате падения самокатчики задели пожилую женщину, которая получила черепно-мозговую травму. Пострадавшая скончалась в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и удовлетворил гражданский иск сына погибшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1 млн руб. и расходов на погребение в сумме 165 тыс. руб.

Напомним, в Екатеринбурге с начала сезона электросамокатов заблокировали 4,3 тыс. аккаунтов из-за нарушений.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «СИМы детям не игрушка»

Полина Щуцкая