Банк России дал прогноз по инфляции и росту ВВП

Департамент исследования и прогнозирования Банка России подготовил бюллетень «О чем говорят тренды», в котором проанализировал макроэкономические показатели за I квартал года. Согласно подсчетам, ВВП за этот период заведомо превысит уровень III квартала 2024 года.

«В I квартале 2025 года рост российской экономики продолжился умеренными темпами, а рост цен постепенно замедлялся. При этом совокупный спрос оставался высоким, подпитываясь ростом доходов»,— говорится в бюллетене.

В отчете уточняется, что несмотря на стагнацию в розничном кредитовании, потребительский сектор быстро рос на фоне увеличения доходов. Инвестиционная активность остается вблизи высоких уровней 2024 года. При этом экспортный сектор столкнулся с трудностями.

По подсчетам ДИП, в марте рост цен на все товары и услуги составила 7,1%, а в декабре 2024 она находилась на уровне 14%. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. До конца весны министерство обновит свой прогноз.

11 апреля Росстат пересмотрел оценку роста ВВП РФ по итогам 2024 года и повысил его до 4,3% с 4,1%. В Росстате объяснили рост оценки ВВП уточнением данных об индексе объема валовой добавленной стоимости строительной отрасли. Объем ВВП за прошлый год составил 201,15 трлн руб.

О росте ВВП в 2025 году — в материале «Ъ» «Экономика РФ стремится к росту на 3% в год».

Екатерина Отрашкевич